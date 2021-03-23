 У Степаненка рецидив старої травми меніска | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Берінчик переміг Санчеса у бою за титул Інтернаціонального чемпіона WBO
21.03.2021 22:04 4761
Четверо українців отримали Wild Card на домашній чемпіонат Європи
Сьогодні 08:40 140
У Степаненка рецидив старої травми меніска
Сьогодні 08:08 637
Степаненко може пропустити Євро-2020
Вчора 22:46 667
Ребров пояснив відхід Яремчука з Динамо
Вчора 16:46 2897
Маркевич назвав наступного чемпіона УПЛ
Вчора 16:15 3416
Маліновський у символічній збірній 28 туру Серії А за версією WhoScored
Вчора 15:38 685
Франція – Україна: анонс і прогноз матчу
Вчора 00:36 3649
Берінчик - Санчес: Як це було
21.03.2021 22:00 11369
Колос переміг Зорю у 19 турі УПЛ
21.03.2021 21:24 4858 1
Блоги
Одержимість, яка переросла в чемпіонство. Як Сенна став найкращим у світі
Одержимість, яка переросла в чемпіонство. Як Сенна став найкращим у світі Valeriy Ruchka
21.03.2021 12:51 870
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 41-й день народження
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 41-й день народження Андрій Твердохліб
21.03.2021 11:40 4505
Божевільна гармата. У Португалії голкіпер відзначився голом майже зі 100 метрів
Божевільна гармата. У Португалії голкіпер відзначився голом майже зі 100 метрів Valeriy Ruchka
21.03.2021 10:59 2041
Допоможи мені бути сильним – Тайсон опублікував молитву після переведення в дубль
Допоможи мені бути сильним – Тайсон опублікував молитву після переведення в дубль Valeriy Ruchka
21.03.2021 10:15 732
Відео дня! Голкіпер Севільї розстріляв ворота суперника на останніх секундах матчу
Відео дня! Голкіпер Севільї розстріляв ворота суперника на останніх секундах матчу Valeriy Ruchka
21.03.2021 09:48 3705
Зінченко врятував Манчестер Сіті. Українець вибив м'яч з лінії воріт
Зінченко врятував Манчестер Сіті. Українець вибив м'яч з лінії воріт Valeriy Ruchka
20.03.2021 22:11 2584
Дівчина дня. Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя
Дівчина дня. Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя Андрій Твердохліб
20.03.2021 20:59 2600
Гендерний скандал в Німеччині: тренера Боруссії покарали дуже цікавим способом
Гендерний скандал в Німеччині: тренера Боруссії покарали дуже цікавим способом Valeriy Ruchka
20.03.2021 18:32 1041
Дівчина дня. Чарівна дружина Андрія Луніна
Дівчина дня. Чарівна дружина Андрія Луніна Valeriy Ruchka
20.03.2021 15:22 2649
Одного разу зірка НБА сказав: я не хочу провести десять сезонів і померти в 40 років. Не повірите: він провів десять сезонів і помер в 40 років
Одного разу зірка НБА сказав: я не хочу провести десять сезонів і померти в 40 років. Не повірите: він провів десять сезонів і помер в 40 років Valeriy Ruchka
20.03.2021 14:28 1430
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:24 Хокей Оттава перемогла Калгарі, Вегас розгромив Сент-Луїс. Результати матчів НХЛ 73
09:10 Футбол Луческу допоможе бухарестському Динамо уникнути фінансового краху 934
08:55 Баскетбол Мемфіс здолав Бостон, Чикаго програв Юті. Результати матчів НБА 166
08:50 Пряма трансляція Франція - Україна онлайн-трансляція матчу. LIVE 998
08:40 ЄВРО 2021 з бадмінтону Четверо українців отримали Wild Card на домашній чемпіонат Європи 140
08:39 Футбол Денисов: Через рік нашому чемпіону і віцечемпіону доведеться нести рояль 973
08:24 Баскетбол Михайлюк допоміг Оклахомі-Сіті перемогти Міннесоту 245
08:08 Футбол У Степаненка рецидив старої травми меніска 637
22 Березня 2021
23:55 Футбол Ювентус може звільнити Пірло 1503
23:40 Хокей. УХЛ Сокіл - Маріуполь 4:0. Огляд 1/4 фіналу УХЛ 1337
23:27 Футбол Сабо оцінив шанси Динамо на чемпіонство в УПЛ 1831
23:14 Футбол Фрозіноне звільнило Несту 1647
22:57 Хокей. УХЛ Кременчук - Білий Барс 11:4. Огляд 1/4 фіналу УХЛ 1395
22:46 Футбол Степаненко може пропустити Євро-2020 667
22:34 Футбол Ребров: У Динамо були незадоволені іспанцями, вони змушували працювати 1877
22:16 Футбол В Інтернасьйоналі визначились із зарплатою для Тайсона 2200
21:57 Хокей. УХЛ Сокіл розгромив Маріуполь у чвертьфіналі УХЛ 1437
21:44 Футбол Збірна України дізналась результати тестів на коронавірус 2379
21:33 Футбол Трубін або Бущан: Циганик оцінив конкуренцію за перший номер збірної України 2074
21:15 Футбол Сабо: Може, Каштру сам піде 2035
21:11 Блог Це не дуже хороше запитання: Ібрагімович розплакався під час пресконференції 867
20:55 Баскетбол Помер легендарний гравець Лейкерс 2160
20:45 Футбол Ребров відмовився проміняти Ференцварош на Динамо 2103
20:31 Хокей. УХЛ Кременчук у матчі з 15 шайбами переміг Білий Барс у чвертьфіналі УХЛ 385
20:12 Футбол Український нападник Шуранов вирішив виступати за збірну Німеччини 2947

У Степаненка рецидив старої травми меніска

Сьогодні 08:08 637 0
Хавбек ризикує не зіграти на Євро-2020
У Степаненка рецидив старої травми меніска
#Степаненко, #Шахтар

Джерело - sportarena.com.

Пошкодження, отримане півзахисником Шахтаря і збірної України Тарасом Степаненком в матчі 15-го туру УПЛ проти Руху (2:0), спровокувало рецидив старої травми меніска.

Про це повідомляє Sport Arena.

Це стало відомо в результаті медобстеження, яке хавбек пройшов ще кілька тижнів тому.

Степаненко чекає тривалий процес відновлення. Півзахисник ризикує пропустити чемпіонат Європи-2020. Континентальна першість пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Раніше директор з футболу Шахтаря Даріо Срна  повідомив, що Степаненко йде на поправку, але клуб не хоче ризикувати здоров'ям півзахисника. Останній раз Тарас виходив на поле 21 лютого.

Всього в нинішньому сезоні 31-річний Степаненко зіграв в 18 поєдинках за Шахтар, відзначившись однієї результативною передачею.

Коментарі ()