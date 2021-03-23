Хавбек ризикує не зіграти на Євро-2020

Пошкодження, отримане півзахисником Шахтаря і збірної України Тарасом Степаненком в матчі 15-го туру УПЛ проти Руху (2:0), спровокувало рецидив старої травми меніска.

Про це повідомляє Sport Arena.

Це стало відомо в результаті медобстеження, яке хавбек пройшов ще кілька тижнів тому.

Степаненко чекає тривалий процес відновлення. Півзахисник ризикує пропустити чемпіонат Європи-2020. Континентальна першість пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Раніше директор з футболу Шахтаря Даріо Срна повідомив, що Степаненко йде на поправку, але клуб не хоче ризикувати здоров'ям півзахисника. Останній раз Тарас виходив на поле 21 лютого.

Всього в нинішньому сезоні 31-річний Степаненко зіграв в 18 поєдинках за Шахтар, відзначившись однієї результативною передачею.