У гравця серйозна травма

Опорний півзахисник збірної України та Шахтаря Тарас Степаненко може пропустити кілька місяців через травму.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За словами ведучого програми Андрія Сеньківа, пошкодження 31-річного півзахисника виявилося серйозніше, ніж передбачалося раніше. Степаненко ризикує не відновитися до чемпіонату Європи, який проходитиме в червні.

16 березня 2021 року було інформація, що гравець тренується індивідуально.

Степаненко відчув дискомфорт в матчі проти Руху 21 лютого. З того часу він в заявку гірників не потрапляв.