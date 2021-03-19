Гливинський: Рішення CAS - це справжнісінька ганьба

Спортивний арбітражний суд у Лозанні прийняв несправедливе рішення щодо матчу Швейцарія - Україна у Лізі націй.

Про це розповів прессекретар національної команди Олександр Гливинський.

"Рішення УЕФА про технічну поразку Україні, з якого ракурсу на нього не дивися, є несправедливим - команда готова була грати, а якщо місцева влада не дозволила цього зробити - чому організація, котра проводить змагання, карає через це саме гостьову команду і не дає зіграти матч пізніше, хоч до початку нового сезону залишається майже два роки? Матч, як усі пам’ятають - турнірно важливий і визначає подальшу належність команди до вищої чи нижчої ліги.

Важливо: CAS залишив в силі рішення УЄФА про технічну поразку збірної України

Що ж, рішення КАСу не лише перевершило будь-які найгірші очікування, а підняло на небачену досі висоту планку абсурдності: "Ніхто просто не міг передбачити або спрогнозувати дії місцевих швейцарських органів влади у зв'язку з їхнім рішенням про карантин. Будь-яка національна збірна команда могла зіткнутися із ситуацією, яку можна порівняти із ситуацією з УАФ, що також демонструє справа Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а є ще однією випадковою жертвою пандемії COVID-19".

То скажіть мені, для чого тоді потрібен суд, якщо він визнає, що сторона, яка подала апеляцію, є жертвою і при цьому залишає рішення, проти якого виступає жертва у силі???

Це що у нас - рефлексія інквізиції, повернення середньовічних часів, васальне право, яке дає або забирає феодал??? Типу, чуваки нам вас шкода, але нічого зробити не можемо? Як це не можете? У вас же для цього всі важелі є!!! Пожурили, погладили по голівці і сказали - "ідтіть..."?

Ми тут, у себе, затаврували Печерський та інші українські суди, звинувачуючи їх у корумпованості і сподіваючись, що десь, за західним кордоном таки існує об’єктивне та незалежне судочинство, а воно ось як? Я й зараз упевнений, що незалежний та об’єктивний суд у світі існує, але тепер так само упевнений, що так уже ніколи не зможу сказати про спортивний суд у Лозанні. Не можу сказати точно, що саме трапилося у Лозанні: це - корупція чи така собі "корпоративна підтримка" великих гравців світового спорту, але це однозначно - неподобство, огульне засудження, кричуща несправедливість - синоніми можна ще підбирати. Наше влучне українська ганьба тут підходить якнайкраще. Це справжнісінька ганьба! Нам типу вказали наше місце? "Ви просто жертва, вам не пощастило" ...

Тоді для чого усі ці ігри у рівність змагальних принципів ??? Для когось, виходить, правила рівніші, а когось можна карати, бо це не такі важливі для УЕФА команди чи гравці рекламного ринку?

Якщо у КАС боялися створити прецедент щодо апеляцій на сумнівні рішення УЕФА, то створили інший прецедент - зневіри у тому, що спортивний суд є шансом для відновлення справедливості. Яка до біса справедливість? їм, певно, головне відпрацювати свої онлайн - години і піти спокійно пити післяобідній коктейль. Хтось скаже, чого дивуватися - те ж саме, що і безхребетність Європи у питанні санкцій щодо російського агресора. Може й так, але миритися з цим не хочеться. От що тепер робити? Навіть не знаю - зло бере!", - розповів Гливинський.