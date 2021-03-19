Після остаточного рішення Спортивного арбітражного суду про присудження збірній України технічної поразки за матч Ліги націй проти Швейцарії, УАФ продовжує вважати свою позицію правильною.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

"Технічний результат цього поєдинку залишається в силі. Але позиція Української асоціації футболу є незмінною: національна збірна була готова до матчу, а УАФ виконала всі вимоги щодо участі команди в цьому поєдинку. До речі, це підтверджує і Спортивний арбітражний суд, який у своєму рішенні зазначив: Немає конкретних доказів, які підтверджують, що апелянт не діяв відповідно до протоколу, або що він був іншим чином недбалим або необережним у захисті гравців від COVID-19. Будь-яка національна збірна команда могла зіткнутися із ситуацією, яку можна порівняти із ситуацією з УАФ, що також демонструє справа Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а є ще однією випадковою жертвою пандемії COVID-19.

Віримо, що це непорозуміння, заручниками якого стала головна команда України, лише додасть нашим футболістам спортивної злості перед важливими матчами відбору до ЧС-2022", - заявляє УАФ.