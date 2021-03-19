CAS залишив в силі рішення УЄФА про технічну поразку збірної України

CAS підтвердив технічну поразку України

Джерело - УАФ.

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) залишив в силі рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА щодо скасованого поєдинку Ліги націй сезону-2020/2021 Швейцарія - Україна, який мав відбутися 17 листопада 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Разом з тим, у своїй ухвалі CAS відзначив: "У матеріалах немає конкретних доказів, які підтверджують, що апелянт (УАФ - ред.) не діяв відповідно до протоколу, або що він був іншим чином недбалим або необережним у захисті гравців від COVID-19. Ніхто просто не міг передбачити або спрогнозувати дії місцевих швейцарських органів влади у зв'язку з їх рішенням про карантин. Будь-яка національна збірна команда могла зіткнутися із ситуацією, яку можна порівняти із ситуацією з УАФ, що також демонструє справа Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а є ще однією випадковою жертвою пандемії COVID-19".

Нагадаємо, що відповідно до рішення КДК УЄФА збірній України присуджено технічну поразку з рахунком 0:3.

Також нагадуємо, що підставою для скасування цього матчу стало рішення головного лікаря швейцарського кантону Люцерн, який відправив національну збірну України на карантин, що унеможливило вихід команди на поле для проведення поєдинку.

Раніше, стало відомо коли Лучі залишить посаду керівника арбітрів УАФ.