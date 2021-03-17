УАФ відреагувала на скандал з Лучано Лучі

УАФ прокоментувала скандальну ситуацію з публікацією листування голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Про це заявила пресслужба організації.

"Зі ЗМІ стало відомо, що представники окремих клубів УПЛ мають намір звернутися до Української асоціації футболу з проханням розглянути начебто переписку голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі в одному з закритих чатів месенджера Telegram.

Повідомляємо, що 19 жовтня 2020 року Комітетом з етики і чесної гри УАФ було розглянуто подібне звернення від ексарбітра Івана Бондара стосовно можливих порушень Кодексу етики і чесної гри у листуванні Голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі у тому самому чаті. Тоді було прийнято рішення про залишення звернення без розгляду у зв’язку з відсутністю порушень у справі, оскільки мова йшла про можливе листування у приватному чаті.

Також повідомляємо, що на момент останнього переобрання Лучано Лучі головою Комітету арбітрів УАФ у червні 2017 році діяла редакція Статуту УАФ, яка передбачала для виборних посад віковий ценз у 72 роки. Лучано Лучі відповідав наведеним вимогам. З червня 2017 року не відбувалося його переобрання на дану посаду", - йдеться у заяві.