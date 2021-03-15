Клуб апелює до висловлювань функціонера в робочому чаті

Джерело - Чемпіон.

Олімпік звернувся до КДК УАФ перевірити факти неспортивної поведінки голови комітету арбітрів Лучано Лучі.

Про це повідомляє пресслужба клубу

Клуб апелює до роздруківок робочого телеграм-чату глави комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі і підлеглих йому арбітрів, які були раніше опубліковані журналістом Костянтином Андріюком.

Олімпік вважає за необхідне проведення ретельного розслідування фактів, які містяться в даних матеріалах і звернулися з офіційною заявою про це в КДК УАФ.

Донецький клуб просить розслідувати поведінку Лучі як таку, що порушує морально-етичні принципи, шкодить іміджу українського футболу, а також просить провести розслідування на рахунок можливого впливу Лучі на результати матчів.