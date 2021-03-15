Гельзін: Мені хочуть дати довічну дискваліфікацію

Президент Олімпіка Владислав Гельзін за нецензурні висловлювання про суддів поєдинку з донецьким Шахтарем може отримати дуже суворе покарання.

Про це заявив сам менеджер.

"Є чутки, доходить інформація, що мені хочуть дати довічну дискваліфікацію. Але на якій підставі? Так, я прийшов в суддівську кімнату, але не було ні рукоприкладства, ні загроз здоров'ю та життю арбітрів.

Ми готуємо другий лист, з проханням відсторонити Баранку на час розслідування. Тому що він заангажована особа і вже дав інтерв'ю, в якому розповів, що робитиме в цій ситуації", - заявив Гельзін.