 Гельзін вимагає в УАФ оприлюднити перемовини суддів матчу Олімпік - Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ломаченко залишився у ТОП-5 рейтингу IBF
Сьогодні 10:39 1399
ПСЖ - Барселона: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 14:47 498
Марченко переміг тайванця у першому колі турніру в Італії
Сьогодні 13:39 252
Трубін увійшов до ТОП-10 найбільш досвідчених гравців 2001 року народження
Сьогодні 13:24 499
Ліга чемпіонів. ПСЖ - Барселона: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:23 4466
Сьогодні визначаться ще два чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 2020/21
Сьогодні 08:54 1380
Порту вибив Ювентус з Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:43 2039
Боруссія Д зіграла внічию з Севільєю та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 1358
Метал підписав ексгравця Ліона
Вчора 22:59 1230
Бидло дня. Українські гімнасти залишили після себе в поїзді небувалий срач
Вчора 22:27 3389
Блоги
Бидло дня. Українські гімнасти залишили після себе в поїзді небувалий срач
Бидло дня. Українські гімнасти залишили після себе в поїзді небувалий срач Андрій Твердохліб
Вчора 22:27 3389
Фото дня. Віталій Кличко відкрив пам'ятник Тарасу Шевченку у Флоренції
Фото дня. Віталій Кличко відкрив пам'ятник Тарасу Шевченку у Флоренції Андрій Твердохліб
Вчора 22:19 666
В'ячеслав Реуцький: «Команда «GRIFFIN» була, є, і сподіваюся, буде ще дуже довго»
В'ячеслав Реуцький: «Команда «GRIFFIN» була, є, і сподіваюся, буде ще дуже довго» Дима Копий
Вчора 17:49 681
Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти
Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти Андрій Твердохліб
Вчора 15:42 572
Фото дня. Українські тріумфаторки чемпіонату Європи повернулися на Батьківщину
Фото дня. Українські тріумфаторки чемпіонату Європи повернулися на Батьківщину Андрій Твердохліб
Вчора 15:26 775
Дружина Усика порадувала прихільників новою фотосесією
Дружина Усика порадувала прихільників новою фотосесією Андрій Твердохліб
Вчора 15:07 5095 1
Яремчук і Безус оформили розкішний гол в чемпіонаті Бельгії
Яремчук і Безус оформили розкішний гол в чемпіонаті Бельгії Valeriy Ruchka
08.03.2021 23:15 1716
Про такі мріють усі дівчата. Дружина Зінченка показала свої букети на 8 березня
Про такі мріють усі дівчата. Дружина Зінченка показала свої букети на 8 березня Valeriy Ruchka
08.03.2021 20:43 2100 2
Відео дня. Переможний стрибок Магучіх на чемпіонаті Європи
Відео дня. Переможний стрибок Магучіх на чемпіонаті Європи Valeriy Ruchka
08.03.2021 16:54 1383
Як знищували Володимира Кличка. 18 років тому Коррі Сандерс нокаутував українського боксера
Як знищували Володимира Кличка. 18 років тому Коррі Сандерс нокаутував українського боксера Valeriy Ruchka
08.03.2021 14:09 8922
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:47 Футбол Луческу виділив серйозні кадрові втрати перед матчем з Вільярреалом 56
17:33 Футбол Луческу: Динамо схоже на Шахтар? Це комплімент 140
17:18 Футбол Емері: Луческу викликає велику повагу 151
16:59 Футбол Фани ПСЖ атакували дружину Піке перед матчем з Барселоною 600
16:46 Футбол Емері виділив трьох гравців Динамо 814
16:29 Футбол Джеко пропустить перший матч проти Шахтаря 261
16:19 Футбол Ліверпуль - РБ Лейпциг: відео голів і огляд матчу 257
16:13 Футбол Гельзін вимагає в УАФ оприлюднити перемовини суддів матчу Олімпік - Шахтар 366
15:55 Футбол Арсенал влітку спробує купити Хакімі 358
15:46 Теніс Надія Кіченок програла в 1/8 фіналу парного турніру у Дубаї 295
15:40 Футбол Ворскла - СК Дніпро-1: Де дивитися матч УПЛ 590
15:23 Футбол У захисника Роми виявили коронавірус 481
15:09 Теніс Стаховський програв Сеппі у першому колі турніру в Італії 372
14:55 Бокс Вайт: Я хочу знищити Повєткіна 640
14:47 Футбол ПСЖ - Барселона: відео голів і огляд матчу 498
14:40 Футбол Барселона хоче продовжити контракт з Дембеле 453
14:25 Футбол Минай - Інгулець: Де дивитися матч УПЛ 626
14:09 Бокс Команди Канело і Планта розпочали переговори про поєдинок 615
13:55 Футбол Лідер Аталанти влітку може перебратися в Інтер 903
13:48 Блог У МЗС відповіли на закиди посла Ізраїлю перейменувати стадіон імені Шухевича 671
13:39 Теніс Марченко переміг тайванця у першому колі турніру в Італії 252
13:24 Футбол Трубін увійшов до ТОП-10 найбільш досвідчених гравців 2001 року народження 499
13:09 Футбол Голкіпер Динамо травмував плече 1159
12:55 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн жіноча гонка переслідування в Нове-Место 586
12:54 Блог Колишнього пресаташе Шахтаря не пустили в ДНР 1463 4

Гельзін вимагає в УАФ оприлюднити перемовини суддів матчу Олімпік - Шахтар

Сьогодні 16:13 366 0
Олімпік хоче детальніше розібратись у епізоді в матчі 17-го туру УПЛ проти Шахтаря.
Гельзін вимагає в УАФ оприлюднити перемовини суддів матчу Олімпік - Шахтар
#Олімпік, #УАФ, #Шахтар

Джерело - olimpik.com.uа.

Президент Олімпіка  Владислава Гельзіна звернувся до УАФ з проханням оприлюднити запис перемовин бригади арбітрів під час скандального матчу УПЛ Олімпік - Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Такі заходи дозволять уникнути будь-яких суперечок стосовно поєдинку та допоможе краще розібратися в ситуації, що склалася, як представникам ЗМІ, так і всій футбольній громадськості України. 

Для прикладу Олімпік пригадав епізод в Ель-Класіко 2018 року з пенальті у ворота Реала – тоді суддя прийняв рішення за допомогою VAR, а переговори арбітрів були оприлюднені.

 

Коментарі ()