Гельзін вимагає в УАФ оприлюднити перемовини суддів матчу Олімпік - Шахтар

Олімпік хоче детальніше розібратись у епізоді в матчі 17-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Президент Олімпіка Владислава Гельзіна звернувся до УАФ з проханням оприлюднити запис перемовин бригади арбітрів під час скандального матчу УПЛ Олімпік - Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Такі заходи дозволять уникнути будь-яких суперечок стосовно поєдинку та допоможе краще розібратися в ситуації, що склалася, як представникам ЗМІ, так і всій футбольній громадськості України.

Для прикладу Олімпік пригадав епізод в Ель-Класіко 2018 року з пенальті у ворота Реала – тоді суддя прийняв рішення за допомогою VAR, а переговори арбітрів були оприлюднені.