Гельзін вимагає в УАФ оприлюднити перемовини суддів матчу Олімпік - Шахтар

Джерело - olimpik.com.uа.
Президент Олімпіка Владислава Гельзіна звернувся до УАФ з проханням оприлюднити запис перемовин бригади арбітрів під час скандального матчу УПЛ Олімпік - Шахтар.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Такі заходи дозволять уникнути будь-яких суперечок стосовно поєдинку та допоможе краще розібратися в ситуації, що склалася, як представникам ЗМІ, так і всій футбольній громадськості України.
Для прикладу Олімпік пригадав епізод в Ель-Класіко 2018 року з пенальті у ворота Реала – тоді суддя прийняв рішення за допомогою VAR, а переговори арбітрів були оприлюднені.