Пеле привітав Роналду з абсолютним рекордом за кількістю забитих голів

Колишній нападник збірної Бразилії Пеле привітав форварда Ювентуса Кріштіану Роналду з новим рекордом по голам в офіційних матчах.

Про це розповів сам футболіст.

"Кріштіану, життя - це одиночний політ. У кожного своя подорож, і яка ж прекрасна твоя! Я захоплююся тобою, люблю спостерігати за твоєю грою - це ні для кого не секрет.

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Вітаю з тим, що ти побив мій рекорд за голами в офіційних матчах. Я шкодую лише про те, що не можу тебе сьогодні обійняти. Але я залишаю це фото на твою честь з великою любов'ю як символ дружби, яка триває вже багато років", - розповів Пеле.