 Роналду оголосив про побиття історичного рекорду Пеле | Футбол | Champion.com.ua
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Роналду оголосив про побиття історичного рекорду Пеле

Сьогодні 12:26 1137 0
Кріштіану Роналду прокоментував звання найкращого бомбардира в історії футболу
Роналду оголосив про побиття історичного рекорду Пеле
#Роналду, #Пеле, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду оголосив, що перевершив Пеле і став найкращим бомбардиром в історії футболу.

Про це розповів сам футболіст.

"Останні кілька тижнів переповнились новинами і статистикою, де мене оголошували найкращим бомбардиром в історії футболу, який перевершив Пеле. Нібито він забив 757 голів у офіційних матчах. Хоча я вдячний за це визнання, тепер настала пора пояснити, чому я не визнавав цей рекорд до цього моменту. Моє вічне і безумовне захоплення паном Едсоном Арантісом ду Насіменту, а також повага до футболу середини XX століття спонукало мене вважати, що насправді він забив 767 голів. Слід враховувати 9 голів за збірну штату Сан-Паулу, а також один гол за армійську команду як офіційні.

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Світ змінився з тих часів, і футбол теж змінився, але це не означає, що ми можемо просто стерти історію заради наших інтересів. Сьогодні, коли я досягаю позначки у 770 офіційних голів в кар'єрі, я в першу чергу звертаюся до Пеле. У світі немає гравця, який би не виріс на розповідях про його ігри, його голи і досягнення, і я не виняток. З цієї причини я сповнений радості і гордості, коли визнаю голи, які вивели мене на перше місце в світовому списку бомбардирів, дозволивши перевершити рекорд Пеле, про що я не міг мріяти, коли зростав на Мадейрі.

Спасибі всім, хто взяв участь у цій дивній подорожі зі мною. Моїм одноклубникам, моїм суперникам, фанатам гарної гри по всьому світу і, перш за все, моїй родині та близьким друзям: вірте мені, коли я кажу, що я б не впорався без вас. Тепер я в передчутті наступних ігор і випробувань, чергових рекордів і трофеїв! Повірте, ця історія ще далека від завершення. Майбутнє попереду, а Ювентусу і Португалії ще багато що належить виграти! Приєднуйтесь до мене в цій подорожі! Вперед!!", - розповів Роналду.

 
 
 
 
 
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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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