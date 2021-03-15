Луческу: Задоволений грою і результатом Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу оцінив перемогу над Зорею в 18 турі УПЛ.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Була дуже інтенсивна гра, дуже хороший ритм гри. У першому таймі і ми, і Зоря в першу чергу не дозволяли суперникам створювати небезпечні моменти біля своїх воріт, перегравали один одного в тактичному плані. А в другому таймі і ми, і Зоря почали більше ризикувати. Ми були більш успішними в реалізації моментів. Хоча моменти були і у наших суперників.

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Інтенсивність була на високому рівні, обидві команди демонстрували високий рівень фізичної підготовки. Після пропущеного м'яча наш суперник, звісно, став більше розкриватися, і тому у нас з'явилися моменти біля чужих воріт.

І організація, і сама якість гри, і її ритм в обох команд були на рівні. Зустрілися дві команди, які грають у єврокубках і, я сподіваюся, будуть представляти Україну в Європі та в наступному році.

Я дуже задоволений тим, як хлопці підготувалися до гри, як вони зіграли, як інтерпретували на полі те, що я хотів бачити від них. У них є розуміння того, що я хочу бачити на футбольному полі. Я дуже задоволений і грою, і результатом", - відзначив Луческу.