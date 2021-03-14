Динамо на виїзді переграло Зорю у 18 турі УПЛ

Луганська команда перервала тривалу серію без поразок

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру української Прем’єр-Ліги луганська Зоря зустрічалася з київським Динамо.

У першому половині зустрічі луганська команда була більш гостріше в атаці. А от після перерви кияни змогли нав'язати свою гру. На 55-ій хвилині матчу Бєсєдін відкрив рахунок. Через дві хвилин голкіпер Зорі у неймовірному стрибку потягнув удар Бєсєдіна. А на 59-ій хвилині Сидорчук гарматним ударом подвоїв рахунок.

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга

18 тур, 14 березня

Зоря - Динамо 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Бєсєдін, 0:2 - 59 Сидорчук

Зоря: Нікола Васіл, Жуніор Рейс (Андрейс Циганікс 84), Владислав Кочергін, Олександр Гладкий, Віталій Вернидуб (Дмитро Хомченовський 79), Джоель Абу Ханна, Владислав Кабаєв (Шахаб Захеді 61), Єгор Назарина, Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Аллахяр (Дмитро Іванісеня 61)

Динамо: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (Володимир Шепелєв 87), Карлос Де Пена (Жерсон Родрігес 73), Віктор Циганков (Богдан Лєднєв 88), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Віталій Буяльський (Олександр Андрієвський 73), Олександр Сирота, Артем Бєсєдін (Владислав Супряга 86), Томаш Кендзьора

Попередження: Жуніор Рейс 37, Дмитро Іванісеня 73, Джоель Абу Ханна 83 - Віталій Буяльський 28, Володимир Шепелєв 90

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