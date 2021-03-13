 Маркевич відреагував на відродження Металіста Ярославським | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич відреагував на відродження Металіста Ярославським

Вчора 22:28 461 0
Мирон Маркевич прокоментував відродження Металіста
Маркевич відреагував на відродження Металіста Ярославським
#Маркевич, #Металіст

Джерело - footboom.com.

Екстренер Металіста Мирон Маркевич повністю підтримує ідею відродження харківського клубу.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я радий, що, нарешті, пролунали слова про відродження славного клубу. Упевнений, що за Металістом скучили не тільки в Харкові. Це була хороша, сильна команда. Після того, як Ярославський пішов, конкурентоспроможного Металіста не стало, а незабаром клуб і зовсім зник з футбольної карти країни. Повторюся, приємно чути, що Олександр Ярославський взявся за справу. Ніхто цього не зробить, крім нього – я в цьому не сумніваюсь. Ярославський – людина слова. Плюс, я так зрозумів, і харківська влада готова підключитися до цього процесу. Ці всі моменти надають надію.

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У пікові роки Металіст був сильнішим за Динамо і нарівні протистояв Шахтарю. Яскравих матчів вистачало. Упевнений, якби Ярославський не пішов, Металіст став би чемпіоном країни. Але, на жаль, деяким людям швидко вдалося зруйнувати те, що будувалося роками.

Якщо навіть мені і надійде пропозиція від Металіста, то потрібно сідати і розмовляти про те, як це все бачить бос клубу, керівник. Минуло багато часу з тих славних пір, все потрібно починати по суті з нуля. На даному етапі немає сенсу про це говорити. Все залежить від того, як все буде розвиватися. По-перше, потрібні футболісти, щоб команда могла вирішувати серйозні завдання. Необхідно вирішити цілий комплекс проблем: повернути назву клубу, базу, школу. Ще є дуже багато питань. Але я знаю Олександра Ярославського. Якщо він щось сказав, то доведе цю справу до кінця", – розповів Маркевич.

Раніше повідомлялося, що Маркевич розраховує повернутися у Металіст.

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