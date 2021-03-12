Маркевич розраховує повернутися у Металіст

Джерело - Чемпіон.
Відомий український тренер Мирон Маркевич може повернутися у Металіст, де стане функціонером команди.
Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.
Актуально: Ярославський: Я день і ніч займаюся боргами Металіста
"Легендарне тріо Ярославський – Красніков – Маркевич може возз'єднатися у відродженому Металі (Металісті).
Мирон Богданович розраховує повернутися до Харкова. От тільки вже не на тренерську лавку, а у крісло функціонера. Але лише у 2023-му, коли клуб перейде у власність Ярославського", - розповів Бурбас.
Відзначимо, що Маркевич тренував Металіст з 2005 по 2014 рік.
Легендарне тріо Ярославський-Красніков-Маркевич може возз’єднатися у відродженому МЕТАЛІ(сті). Мирон Богданович розраховує повернутися до Харкова. От тільки вже не на тренерську лавку, а у крісло функціонера. Але лише у 2023-му, коли клуб перейде у власність Ярославського.— Igor Burbas (@iburbas) March 12, 2021