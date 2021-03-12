Маркевич розраховує повернутися у Металіст

Мирон Маркевич близький до повернення до активної футбольної діяльності у Харкові.

Джерело - Чемпіон.

Відомий український тренер Мирон Маркевич може повернутися у Металіст, де стане функціонером команди.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

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"Легендарне тріо Ярославський – Красніков – Маркевич може возз'єднатися у відродженому Металі (Металісті). Мирон Богданович розраховує повернутися до Харкова. От тільки вже не на тренерську лавку, а у крісло функціонера. Але лише у 2023-му, коли клуб перейде у власність Ярославського", - розповів Бурбас.

Відзначимо, що Маркевич тренував Металіст з 2005 по 2014 рік.