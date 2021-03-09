Олексій Гай поповнив тренерський штаб Чорноморця

Новий головний тренер Чорноморця Олексій Антонов запросив Олексія Гая на посаду асистента.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Протягом кар'єри гравця Гай виступав за Шахтар, Іллічівець, Чорноморець, Кубань, Габалу та Олімпік. Зіграв 29 матчів за збірну України та забив 1 гол. У складі Шахтаря вигравав Кубок УЄФА 2008/09 та 6 разів ставав чемпіоном України.

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Чорноморець після 15 турів посідає другу сходинку Першої ліги та є одним з головних претендентів на підвищення в еліту.

Раніше, Чорноморець призначив нового головного тренера.