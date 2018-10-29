Гай: Не можу я сказати, що Росія - агресор. Свічку не тримав

Футболіст Олімпіка Олексій Гай не вважає Росію агресором.

Про це сказав сам футболіст.

"Мені не подобається вулиці імені Бандери та Шухевича. Ці люди були ворогами, а зараз вони - герої України.

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Не можу я сказати, що Росія - агресор. Свічку не тримав, як то кажуть. Хто, коли і що нам приніс, не бачив",- сказав Гай.