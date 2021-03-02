Джерело - pfclviv.com.
Новим головним тренером ФК Львів став 52-річний український фахівець Анатолій Безсмертний.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
Новому головному тренеру допомагатиме також Едуард Павлов.
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Останнім клубом 52-річного спеціаліста була друголігова Черкащина. Значаться також у тренерській біографії Безсмертного такі клуби як: Дніпро (Черкаси), ФК Полтава та Полісся (Житомир).
Раніше повідомлялося, що ФК Львів звільнив Шумського та призначив нового головного тренера.