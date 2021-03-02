ФК Львів підшукав заміну Віталію Шумському

Новим головним тренером ФК Львів став 52-річний український фахівець Анатолій Безсмертний.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Новому головному тренеру допомагатиме також Едуард Павлов.

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Останнім клубом 52-річного спеціаліста була друголігова Черкащина. Значаться також у тренерській біографії Безсмертного такі клуби як: Дніпро (Черкаси), ФК Полтава та Полісся (Житомир).