Шумський назвав деталі звільнення з ФК Львів

Керівництво ФК Львів не вказало причини звільнення головного тренера команди Віталія Шумського.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Важко сказати, що на душі. Ще недавно був на стадіоні, прийшли близько 7 тисяч уболівальників, грали з Динамо. А потім подзвонив генеральний директор, щоб ми з помічником приїхали на базу.

У нас запитали, як настрій, а після цього повідомили і подякували нас за роботу. Ця новина не була шоком. Я ставлюся до роботи тренера по-філософськи. Якщо є результат - все добре, якщо результат негативний - треба бути готовим до наслідків.

Ми домовилися з обопільної згоди, що розриваємо контракт. На той момент нам не сказали про конкретні причини. Ми в двох словах переговорили і прийшли до висновку, що краще нам розійтися", - сказав Шумський.