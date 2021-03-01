Джерело - Чемпіон.
ФК Львів звільнив головного тренера Віталія Шумського.
Про це повідомляє ТаТоТаке,
На місце Шумського було призначено екстренера Полтави, Полісся та Черкащини Анатолія Безсмертного.
"Питання про відставку Шумського підіймалося в клубі після першого кола (звільнили б у випадку поразки від Миная), але у Львові вирішили дати тренеру шанс. Яким той не скористався - вже після поразки від Колоса йому почали шукати заміну", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Динамо на виїзді розгромило Львів у 16 турі УПЛ.