ФК Львів звільнив головного тренера Віталія Шумського.

Про це повідомляє ТаТоТаке,

На місце Шумського було призначено екстренера Полтави, Полісся та Черкащини Анатолія Безсмертного.

"Питання про відставку Шумського підіймалося в клубі після першого кола (звільнили б у випадку поразки від Миная), але у Львові вирішили дати тренеру шанс. Яким той не скористався - вже після поразки від Колоса йому почали шукати заміну", - йдеться в повідомленні.