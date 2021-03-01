Помер ексголовний тренер збірної Хорватії

Джерело - dynamo.kiev.ua.
На 64 році життя помер колишній головний тренер збірної Хорватії Златко Кранчар.
Про це повідомляє Хорватський футбольний союз.
Як футболіст Кранчар виступав за загребське Динамо, віденський Рапід і Санкт-Пельтен, а також за збірні Югославії, а потім Хорватії в ролі першого капітана.
Златко Кранчар близько 30 років працював на тренерському містку різних клубів і національних збірних (Хорватія, Чорногорія, Іран U-23). Тричі вигравав чемпіонат Хорватії і двічі Кубок.
Ніко Кранчар, син Златко Кранчара, грав за київське Динамо у 2012-2015 роках.