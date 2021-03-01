Помер ексголовний тренер збірної Хорватії

Фахівцю було 64 роки

На 64 році життя помер колишній головний тренер збірної Хорватії Златко Кранчар.

Про це повідомляє Хорватський футбольний союз.

Як футболіст Кранчар виступав за загребське Динамо, віденський Рапід і Санкт-Пельтен, а також за збірні Югославії, а потім Хорватії в ролі першого капітана.

Златко Кранчар близько 30 років працював на тренерському містку різних клубів і національних збірних (Хорватія, Чорногорія, Іран U-23). Тричі вигравав чемпіонат Хорватії і двічі Кубок.

Ніко Кранчар, син Златко Кранчара, грав за київське Динамо у 2012-2015 роках.