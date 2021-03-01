Луческу провів 600-й матч на чолі українських команд

Луческу відсвяткував солідний ювілей у матчі зі Львовом

Динамо впевнено перемогло Львів на виїзді у 16 турі УПЛ, а для головного тренера киян Мірчі Луческу цей поєдинок став особливим – 600-м на чолі українських команд.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

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Румунський фахівець став третім в незалежній Україні, якому вдалося досягти подібного результату. Попереду розташувались лише Микола Павлов (631) та Мирон Маркевич (792).

Луческу відпрацював 572 зустрічі із Шахтарем і ще 28 – з Динамо.

Нагадаємо, Динамо на виїзді розгромило Львів у 16 турі УПЛ.