Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги Львів вдома програв київському Динамо.
Львів - Динамо 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 1 Бєсєдін, 0:2 - 36 Циганков (пен), 0:3 - 52 Кендзьора, 1:3 - 69 Нич, 1:4 - 90 Лєднєв
ФК Львів: Орест Костик, Олексій Довгий (Дмитро Семенів 72), Шина, Іван Брікнер, Алваро Тавареш (Юрій Захарків 59), Назарій Нич, Енес Махмутович, Володимир Якимець, Максим Грисьо (Артур Ременяк 82), Рафаель Сабіно (Фран Чірьяк 46), Маруан Міхобі (Олександр Романчук 46)
Динамо: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук (Володимир Шепелєв 62), Микола Шапаренко, Віктор Циганков (Богдан Лєднєв 80), Олександр Караваєв (Сідклей 88), Жерсон Родрігес (Карлос Де Пена 62), Ілля Забарний, Віталій Буяльський, Олександр Сирота, Артем Бєсєдін (Владислав Супряга 62), Томаш Кендзьора
Попередження: Енес Махмутович 34, Іван Брікнер 36