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Динамо на виїзді розгромило Львів у 16 турі УПЛ

Сьогодні 21:26 708 0
Бєсєдін відкрив рахунок ще на першій хвилині матчу
Динамо на виїзді розгромило Львів у 16 турі УПЛ
#Львів, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги Львів зустрічався з київським Динамо.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь гостей. Вже на першій хвилині матчу Бєсєдін відкрив рахунок. Через 35 хвилин Циганков реалізував пенальті. У другому таймі матчу Кендзьора збільшив рахунок. На 69-ій хвилині зустрічі Нич забив гол престижу. 

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга
16 тур, 28 лютого

Львів - Динамо 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 1 Бєсєдін, 0:2 - 36 Циганков (пен), 0:3 - 52 Кендзьора, 1:3 - 69 Нич, 1:4 - 90 Лєднєв

ФК Львів: Орест Костик, Олексій Довгий (Дмитро Семенів 72), Шина, Іван Брікнер, Алваро Тавареш (Юрій Захарків 59), Назарій Нич, Енес Махмутович, Володимир Якимець, Максим Грисьо (Артур Ременяк 82), Рафаель Сабіно (Фран Чірьяк 46), Маруан Міхобі (Олександр Романчук 46)

Динамо: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук (Володимир Шепелєв 62), Микола Шапаренко, Віктор Циганков (Богдан Лєднєв 80), Олександр Караваєв (Сідклей 88), Жерсон Родрігес (Карлос Де Пена 62), Ілля Забарний, Віталій Буяльський, Олександр Сирота, Артем Бєсєдін (Владислав Супряга 62), Томаш Кендзьора

Попередження: Енес Махмутович 34, Іван Брікнер 36

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