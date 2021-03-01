Циганков обійшов Мілевського у рейтингу бомбардирів Динамо

Віктор Циганков вписав своє ім'я в історію київського клубу

Півзахисник Динамо Віктор Циганков у матчі з ФК Львів відзначився 58-м м'ячем у футболці "біло-синіх" у чемпіонатах України.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

За кількістю м'ячів за Динамо в чемпіонатах України Циганков досяг позначки в 58 голів. За цим показником Віктор обійшов Артема Мілевського і наздогнав Олега Гусєва.

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Для входження в ТОП-5 бомбардирів в історії Динамо в чемпіонатах України Циганкову не вистачає трьох точних ударів. Своєю чергою, 4 забитих м'ячі дозволяють йому досягти позначки у 62 голи і потіснити з п'ятого місця Віктора Леоненка.

У нинішньому сезоні УПЛ Циганков провів 15 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та трьома асистами.

Нагадаємо, Динамо на виїзді розгромило Львів у 16 турі УПЛ.