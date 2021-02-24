Ліга чемпіонів. Аталанта - Реал Мадрид 0:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Завершується поєдинок. Реал здобуває для себе важливу перемогу на виїзді.

90' Дуро грубо збив Толоя в центрі поля. Є шанс у Аталанти зрівняти рахунок після стандарту.

90' Три хвилини додав суддя до основного часу.

89' Зараз у нападі розташувався Руслан Маліновський.

87' ГОООООООЛ! Реал виходить вперед! Менді після розіграшу кутового опинився перед штрафним майданчиком і вирішив пробити по воротах. Точно у дальній кут поклав м'яч французький півзахисник.

86' Подвійна заміна від Аталанти: замість Меле та Ілічича вийшов Паломіна та Маліновський.

85' Руслан Маліновський готується до виходу на поле.

84' Увірвався в штрафну суперника Каземіро і впав в боротьбі з Пашаличем. Суддя не призначив пенальті, а зробив усне попередження бразильцю за симуляцію.

82' Змістився з флангу до лінії штрафної Дуро і пробив по воротах, але влучив він точно в корпус Толою.

80' Несподівано пробив Кроос метрів з двадцяти п'яти, але точності йому трохи не вистачило.

78' Утікав на ворота Діас після закидання від Крооса, але програв він швидкісну боротьбу за м'яч Джімсіті.

76' Подвійна заміна у складі Реалу. Замість Асенсіо та Іско на поле вийшли Аррібас та Дуро.

75' Продовжує Реал насідати на ворота суперника, але італійці притислися до свої воріт.

73' Збив у підкаті Васкеса на газон Госенс перед своїм штрафним. Заслужена жовта картка для німця.

71' З лівого флангу Іско покотив низом в центр на Крооса, але тому пробити по воротах Де Рон не дозволив.

69' Красиво п'ятою віддавав Асенсиі в штрафну на хід Маріано, але тому пробити по воротах не дозволив захисник.

67' Тікав на фланзі від суперника Іско, відірвався від захисника, але не вдалося йому зберегти м'яч в межах поля.

65' Госенс закинув на хід Пашаличу, але того разом з м'ячем за межі поля витіснив Начо.

63' У розріз віддавав Ілічич на хід Пашаличу, який утікав на ворота, але перехопив цей пас Варан.

61' Зачепився за м'яч Іско перед чужим штрафним і пробив по воротах, але точно в руки Голліні полетів снаряд.

59' Зідан також провів заміну: замість Вінісіуса гру продовжив Маріно Діас.

58' Заміна ще одна в складі господарів сталася. Замість Луїса Мюріеля на полі з'явився Йосип Ілічич.

56' На чужій половині поля Менді налетів на Де Рона прямою ногою, за що отримав жовту картку.

54' Після навісу з флангу від Крооса зачепився за м'яч на лінії штрафного Вінісіус і пробив по воротах, але вкрай неточно.

52' З правого флангу покотив в центр штрафного Васкес, але тут ніхто з партнерів не зміг пробити по воротах.

50' Після пасу з флангу від Асенсіо пробив з меж штрафного Модрич, але від ноги захисника м'яч пішов на кутовий.

48' Закинув по флангу Модрич на хід Вінісіусу, але той не зміг відірватися від захисника і втратив м'яч.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Головною подією цих 45-и хвилин стала червона Флойрера. Реал у більшості має дотиснути суперника.

45' Пішла подача зі штрфного Каземіро вистрибнув вище всіх і пробив по воротах, але Голліні зробив класний сейв і врятував свою команду.

45' Толой збив Вінісіуса недалеко від воріт Аталанти. Стандарт для гостів.

45' Три хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Модрич віддавав у розріз на хід Іско, але в останній момент м'яч перехопив в підкаті Ромеро.

42' Мюріель зміг розвернутися перед штрафним майданчиком і пробити по воротах, але удар виявився неточним.

40' Вінісіус опинився на ударній позиції, але його удар встигли накрити захисники, м'яч пішов на кутовий.

38' Модрич пасом знайшов у штрафному майданчику Іско, який з розвороту пробив по воротах, але після рикошету м'яч пішов за межі поля.

36' З правого флангу Модрич навісив у штрафну, куди вривався Іско, але Голліні на виході виявився першим на м'ячі.

34' Начо грубо збив Де Рона у центрі поля. Вимагали бергамаски жовту для іспанця, але свисток арбітра промовчав.

32' Намагаються швидко виходити із оборони в атаку гравці Аталанти, але непогано оборонці Реалу діють.

30' Заміна у складі Аталанти: замість Сапати на поле вийшов Пашалич.

29' Тікав у контратаку по флангу Сапата, але отримав по ногах в підкаті від Начо. Штрафний удар виконувати будуть італійці.

27' У центрі поля Каземіро в підкаті поклав на газон Мюріель. Суддя розцінив цей фол на жовту картку.

25' Начо прорвався з флангу аж до штрафного майданчику і вирішив пробити по воротах, але дуже неточним вийшов його удар.

23' Контролює зараз Реал м'яч, поступово вибудовують "вершкові" свою позиційну атаку.

21' Начо опинився на газоні після зіткнення з суперником. Продовжив гру іспанець через певний час.

19' Іско пробивав зі штрафного, але влучив у стінку.

18' Менді вривався у штрафний майданчик і Фройлер грубо збив його, не встигаючи за французом.

17' Штрафний біля воріт Аталанти! Червона картка Фройлеру!

16' Де Рон отримав по ногах на фланзі від Менді. Суддя все бачив і призначив штрафний удар на користь господарів.

14' Кроос прорвався по флангу і навісив на дальню штангу, тут виграв верх Толой і виніс м'яч головою подалі.

12' По флангу віддавав Кроос на хід Вінісіусу, але того випередив захисник і виніс м'яч в аут.

10' Пішла подача, але без проблем відбилися захисники Аталанти.

9' Вінісіуса збили біля воріт Аталанти. Небезпечний штрафний для Реала.

7' У розріз віддавав Пессіна на хід Сапаті, але той не зміг відірватися від захисника і втратив м'яч.

5' Зі штрафного навісив Меле на дальню штангу, але до удару справа так і не дійшла.

3' Контролює мадридський клуб м'яч на перших секундах, не дуже активно вони йдуть вперед.

1' Матч розпочався!

Стали відомі стартові склади команд.

Аталанта прийматиме мадридський Реал у 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у середу, 24 лютого, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.