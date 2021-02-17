ЛЧ. Барселона - ПСЖ 1:4: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Каталонська Барселона в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпінів на власному полі зіграє з французьким ПСЖ.
Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд
Матч відбудеться у вівторок, 16 лютого, о 22:00 за київським часом.
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В іншій грі дня РБ Лейпциг у Будапешті приймає Ліверпуль.
1:0 - 26' Мессі, пенальті
1:1 - 32' Мбаппе
1:2 - 65' Мбаппе
1:3 - 70' Кін
1:4 - 85' Мбаппе
Огляд першого тайму
Огляд другого тайму