 Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд

Сьогодні 06:36 509 0
Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 16 лютого, розпочинається плей-оф Ліги чемпіонів 2020/21. Аталанта Руслана Маліновського зіграє з Реалом, а Манчестер Сіті Олександра Зінченка проекзаменує гладбахську Боруссію. Перші матчі за участі українців відбудуться в середу, 24 лютого.

Розклад матчів 1/8 фіналу, перші матчі

16 лютого

22:00 Барселона - ПСЖ. Пряма трансляція, онлайн
22:00 РБ Лейпциг - Ліверпуль. Пряма трансляція, онлайн

17 лютого

22:00 Порту - Ювентус. Пряма трансляція, онлайн
22:00 Севілья - Боруссія Д. Пряма трансляція, онлайн

23 лютого

22:00 Атлетіко - Челсі. Пряма трансляція, онлайн
22:00 Лаціо - Баварія. Пряма трансляція, онлайн

24 лютого

22:00 Аталанта - Реал. Пряма трансляція, онлайн
22:00 Боруссія М - Манчестер Сіті. Пряма трансляція, онлайн
 

Матчі- відповіді

9 березня

22:00 Боруссія Д - Севілья.
22:00 Ювентус - Порту

10 березня

22:00 Ліверпуль - РБ Лейпциг
22:00 ПСЖ - Барселона

16 березня

22:00 Манчестер Сіті - Боруссія М
22:00 Реал - Аталанта

17 березня

22:00 Челсі - Атлетіко
22:00 Баварія - Лаціо
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