Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд

Джерело - Чемпіон.
У вівторок, 16 лютого, розпочинається плей-оф Ліги чемпіонів 2020/21. Аталанта Руслана Маліновського зіграє з Реалом, а Манчестер Сіті Олександра Зінченка проекзаменує гладбахську Боруссію. Перші матчі за участі українців відбудуться в середу, 24 лютого.
Розклад матчів 1/8 фіналу, перші матчі
16 лютого
22:00 Барселона - ПСЖ. Пряма трансляція, онлайн
22:00 РБ Лейпциг - Ліверпуль. Пряма трансляція, онлайн
17 лютого
22:00 Порту - Ювентус. Пряма трансляція, онлайн
22:00 Севілья - Боруссія Д. Пряма трансляція, онлайн
23 лютого
22:00 Атлетіко - Челсі. Пряма трансляція, онлайн
22:00 Лаціо - Баварія. Пряма трансляція, онлайн
24 лютого
22:00 Аталанта - Реал. Пряма трансляція, онлайн
22:00 Боруссія М - Манчестер Сіті. Пряма трансляція, онлайн
Матчі- відповіді
9 березня
22:00 Боруссія Д - Севілья.
22:00 Ювентус - Порту
10 березня
22:00 Ліверпуль - РБ Лейпциг
22:00 ПСЖ - Барселона
16 березня
22:00 Манчестер Сіті - Боруссія М
22:00 Реал - Аталанта
17 березня
22:00 Челсі - Атлетіко
22:00 Баварія - Лаціо