Гельзін відреагував на перехід Селезньова в Олімпік

Президент Олімпіка Владислав Гельзін спростував інформацію про можливий трансфер нападника Євгена Селезньова.

Про це розповів сам футболіст.

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"Перший раз чую, що Селезньов може перейти в Олімпік. Ми не вели з ним переговори. Він грав в Колосі, потім у нього були якісь розбіжності з клубом. Ніхто на нас не виходив. Природно, нічого не можна загадувати наперед, але ніяких контактів з Євгеном у нас не було. Нещодавно ми підписали молодого нападника Нкенга, який замінить Шахаба. Позицію нападника закрили. У нас є два форварди", - сказав Гельзін.