Доля Селезньова та Хачеріді вирішиться найближчим часом

Українські футболісти ведуть переговори з потенційними роботодавцями

35-річний український нападник Євген Селезньов і 33-річний український центральний захисник Євген Хачеріді найближчим часом визначаться зі своїми новими клубами.

Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

Весняна футбольна доля двох ветеранів вітчизняного футболу Селезньова і Хачеріді вирішиться буквально на днях. Перший веде активні переговори з Рухом і Олімпіком.

Другий навесні в УПЛ, швидше за все, так і не з'явиться. Найбільш вірогідний варіант Азербайджану або Казахстану. Саме на ці чемпіонати роблять зараз акцент представники Хачеріді, оскільки зарплатні запити не знайшли відгуку в жодному з клубів УПЛ.

Раніше, Йовічевич не проти запрошення Селезньова до Дніпра-1.