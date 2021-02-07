Доля Селезньова та Хачеріді вирішиться найближчим часом

Джерело - sport.ua.
35-річний український нападник Євген Селезньов і 33-річний український центральний захисник Євген Хачеріді найближчим часом визначаться зі своїми новими клубами.
Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.
Весняна футбольна доля двох ветеранів вітчизняного футболу Селезньова і Хачеріді вирішиться буквально на днях. Перший веде активні переговори з Рухом і Олімпіком.
Другий навесні в УПЛ, швидше за все, так і не з'явиться. Найбільш вірогідний варіант Азербайджану або Казахстану. Саме на ці чемпіонати роблять зараз акцент представники Хачеріді, оскільки зарплатні запити не знайшли відгуку в жодному з клубів УПЛ.
Раніше, Йовічевич не проти запрошення Селезньова до Дніпра-1.