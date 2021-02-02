Барселона заробила на Мессі 619 млн євро з 2017 року

Аргентинець приносить синьо-гранатовим 30 відсотків від загального доходу

Барселона з 2017 року завдяки участі аргентинця Ліонеля Мессі в різних заходах, продажу атрибутики і сувенірів, і спонсорським контрактам заробила 619,2 млн євро.

Про це повідомляє Sports.es.

Це третина від усіх доходів Барселони.

При цьому Мессі за вказаний період отримав від клубу 383,6 млн євро (зарплата і бонуси). Таким чином, чистий прибуток Барселони склала 235,6 мільйона євро.

Нагадаємо, що недавно в Іспанії виник скандал навколо контракту 33-річного аргентинця. За чотири роки Лео отримає понад 555 млн євро зарплати без урахування податків.

Раніше, Барселона заборгувала Мессі 63,5 млн євро.