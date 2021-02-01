Борги каталонського клубу досягають величезних розмірів

Економічна ситуація, в якій перебуває іспанська Барселона, критична, про що свідчать цифри, які були оприлюднені кілька днів тому.

Про це повідомляє Marca.

Борг клубу величезний, а відсутність ліквідності викликає тривогу, і це позначається на гравцях.

Кілька днів тому з'явилася інформація, що клуб заборгував частину зарплати гравцям першої команди, і одним з них є Ліонель Мессі. Барселона повинна була виплатити йому до кінця січня 72 млн євро, що відповідає контракту на поточний сезон. Клуб поки що заплатив тільки 8,5 млн євро, і залишився борг у розмірі 63,5 млн євро.

Кілька гравців команди досягли з клубом угоди про перенесення частини доходів цього сезону на наступні кілька років. Цією угодою клуб позбавив себе від виплати 172 млн євро. Ця угода торкнулася всіх гравців в команді, включаючи Лео Мессі, за винятком чотирьох футболістів, для яких діє попередня угода: Піке, Ленгле, Де Йонг і Тер Штеген.

Кілька днів тому також стало відомо, що клуб не виплатив гроші, що належать гравцям молодіжної команди. І все це відбувається у розпалі витоку інформації про контракт, який Ліонель Мессі має в Барселоні. Футболіст підписав у 2017 році угоду, за якою він отримує 555.237.619 євро за 4 сезони.