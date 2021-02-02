Селезньов: Я поїхав з клубу за сімейними обставинами

Євген Селезньов прокоментував порушення спортивного режиму

Форвард Євген Селезньов відреагував на інформацію про те, що він був відрахований з Колоса через порушення спортивного режиму.

Про це розповів сам футболіст.

"Я поїхав за сімейними обставинами. Порушення режиму? А у мене зараз такий голос, що я міг порушити режим? Залишмо ці чутки, вони розвіються самі. Актуально: Селезньова вигнали з Колоса після зустрічі з Вороніним - журналіст Продовжувати грати в УПЛ? А чому ні. Я що, збирався закінчувати? Зараз поки проводжу час з сином, з собакою, з мамою, з дружиною", - відзначив Селезньов.

Раніше, Селезньов прокоментував скандальне відрахування з Колоса.