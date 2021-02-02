Селезньова вигнали з Колоса після зустрічі з Вороніним - журналіст

Журналіст телеканалів Футбол 1/2/3 Володимир Крамар пояснив відрахування Євгена Селезньова з Колоса.

Про це розповів сам журналіст.

"Історія покрита шаром загадковості. Мої джерела кажуть, що конфлікт стався перед товариським матчем з брестським Рухом. Селезньов вийшов на розминку, але не вийшов на матч, хоча й потрапив в основу.

Конфлікт стався в роздягальні, через що команда з Ковалівки розпочала контрольну зустріч в меншості. На 10-й хвилині розминку завершив і на поле вийшов Мамаду Данфа.

Кажуть, що за день до гри ввечері Селезньов зустрівся з другом, Андрієм Вороніним. Вони посиділи гарненько, і сталося те, що сталося. Компанія складалася не з двох осіб, були й інші люди, але їхні імена не розголошуються", - розповів Крамар.