У Серії А хочуть повернути уболівальників на трибуни

Джерело - football24.ua.
У Італії намагаються повернути глядачів на стадіони з вакцинацією від коронавірусу.
Про це розповів президент Серії А Паоло Даль Піно.
"Я думаю, що ми повинні мати можливість допускати вакцинованих громадян на стадіони.
Ми показали уряду 300-сторінковий план того, як ми можемо повернути вболівальників на стадіон в безпечних умовах, зі зменшеною місткістю на 20-30 відсотків. Але ми не отримали жодної відповіді. Навіть телефонного дзвінка. Тому я сподіваюся, що дозволять повернути хоча б тих, хто вакцинований", – розповів Даль Піно.
Нагадаємо, Наполі виграв апеляцію щодо незіграного матчу з Ювентусом.
Раніше повідомлялося, що Ювентус і Наполі зацікавилися Зінченком.