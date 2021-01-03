У Серії А хочуть повернути уболівальників на трибуни

У Італії намагаються повернути глядачів на стадіони з вакцинацією від коронавірусу.

Про це розповів президент Серії А Паоло Даль Піно.

"Я думаю, що ми повинні мати можливість допускати вакцинованих громадян на стадіони.

Ми показали уряду 300-сторінковий план того, як ми можемо повернути вболівальників на стадіон в безпечних умовах, зі зменшеною місткістю на 20-30 відсотків. Але ми не отримали жодної відповіді. Навіть телефонного дзвінка. Тому я сподіваюся, що дозволять повернути хоча б тих, хто вакцинований", – розповів Даль Піно.