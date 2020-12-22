Наполі виграв апеляцію щодо незіграного матчу з Ювентусом

Матч буде зіграно

Джерело - Чемпіон.

Наполі виграв апеляцію у справі свого незіграного матчу проти Ювентуса.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скира.

У вересні неаполітанці не прибули в Турин, пославшись на заборону місцевої влади. Після цього, Серія А присудила команді Гаттузо технічну поразку.

Неаполітанці швидко подали апеляцію, яка була прийнята CONI (Олімпійським комітетом Італії). Матч таки буде зіграний, а Наполі повернуть одне очко.

Il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto il ricorso del #Napoli: #JuventusNapoli dovrà essere rigiocate. Al club azzurro verrà restituito anche il punto di penalizzazione — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 22, 2020

Раніше повідомлялося, що Ювентус і Наполі зацікавилися Зінченком.