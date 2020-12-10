Каштру назвав амбітні плани Шахтаря у Лізі Європи

Джерело - shakhtar.com.
Шахтар у Лізі Європи буде прагнути перевершити досягнення минулого сезону.
Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.
"Гадаю, в другій частині сезону, 2021 року, ми подолаємо також наш цікавий і чудовий шлях. Ми минулого сезону дісталися півфіналу – це був успіх. Сподіваюся, цього сезону дістанемось ще далі й будемо ще успішнішими.
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Проте зараз нам слід зосередитись на внутрішньому чемпіонаті, а про Лігу Європи ми ще матимемо час подумати. Найважливіше – те, що ми прямуємо далі. Єврокубкова весна в нас буде", - відзначив Каштру.
Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию з Інтером та вийшов до Ліги Європи.