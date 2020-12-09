Після нічиї гірники опустилися на третє місце у групі

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді зіграв внічию з Інтером.

У першому таймі матчу кілька раз у карному майданчику гірників виникали пожежі, але до взяття воріт не призвело. В Інтера тричі завершував атаку Мартінес. Одного разу після його удару українську команду врятував каркас воріт. У гірників до перерви запам’ятався потужний удар Додо - Ханданович зіграв надійно.

На старті другого тайму матчу Трубін у неймовірному стрибку врятував гірників після удару Лукаку. Через кілька хвилин вже Ханданович парирував удар Тете.

В іншому матчі групи Реал переграв Боруссію та з першого місця вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів. Боруссія теж туди ж вийшла, але з другого місця. Шахтар посів третє місце і весною буде грати у Лізі Європи. Інтер вилетів з єврокубків.

Ліга чемпіонів

6 тур, 9 грудня

Група В

Інтер - Шахтар 0:0

Інтер: Ханданович, Шкріньяр, Де Фрай, Бастоні (Д'Амброзіо 86), Хакімі (Дарміан 85), Брозовіч, Гальярдіні (Санчес 76), Барелла, Янг (Перишич 69), Лукаку, Лаутаро Мартінес (Еріксен 85)

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао (Хочолава 36), Бондар, Матвієнко, Степаненко, Коваленко, Майкон, Марлос (Алан Патрік 64), Тете (Соломон 64), Тайсон (Дентіньйо 86), Майкон

Попередження: Гальярдіні 29, Хакімі 39, Брозовіч 62 - Вітао 29, Трубін 90+8.

Раніше, Динамо переграло Ференцварош і вийшло до Ліги Європи.