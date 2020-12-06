Шеф-продюсер каналів Футбол 1/2/3: Не поспішайте бігти міняти провайдера

З програшу тендера на трансляцію єврокубків телеканалам Футбол 1/2/3 не потрібно робити трагедії.

Про це заявив шеф-продюсер телеканалів Футбол 1/2/3 Іван Гресько.

"З наступного футбольного сезону офіційним транслятором матчів єврокубків в Україні буде компанія MEGOGO. На Футболах про рішення УЄФА дізналися ще в п'ятницю, 20-го листопада. Сказати, що ми були абсолютно приголомшені, напевно, перебільшення. Але і щасливим ніхто не виглядав.

Упевнений, що Футболи залишаться Футболами. Або висловлюючись мовою майстрів йоги, змінять себе, не змінивши себе. Не впадайте в дикий азарт неадекватності. Не поспішайте бігти міняти провайдера. Попереду жирний шматок поточної Ліги чемпіонів і Ліги Європи", - зазначив Гресько.