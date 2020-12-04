Денисов вказав, чому Футбол 1 втратив права на єврокубки

Телеканал Футбол 1 виважено підійшов до тендеру УЄФА про показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конфедерацій.

Про це розповів директор каналу Олександр Денисов.

"Ми про результати тендеру знали з 20-го листопада. Знали, що тендер не виграли. Переможець оголосить себе офіційно після того, як підпише папери з УЄФА. Тендер виграв сервіс Megogo, права вступають в силу з літа 2021 року. Чому так сталося? Ситуація не виглядає так, що ми грубо помилилися або прорахувалися. Не було фатальної помилки в заявці і в нашій ціні. Ми підходили до тендеру зі стриманим оптимізмом і розумінням того, що те, що потрібно було вивалити на стіл УЄФА, ми таким шляхом йти не готові. Так не піде.

Ситуація з правами циклічна. Ніколи такого немає, що хтось назавжди придбав або втратив права. Скоро цикл на нові сезони АПЛ, інші тендери", - розповів Денисов.