Клуб обіцяє погасити частину заборгованості перед футболістами в грудні

В італійському Наполі склалася непроста фінансова ситуація, у зв'язку з чим клуб не платить гравцям зарплату з літа.

Про це повідомляє CalcioNapoli24.

Футболісти вкрай незадоволені ситуацією, що склалася. З липня місяця вони не отримують зарплати, але клуб пообіцяв, що виплати почнуться в грудні.

Джерело також відзначає, що в подібній ситуації опинилися багато клубів Серії А. Наполі буде діяти в рамках встановлених італійською федерацією дозволів - на 1 грудня клуб повинен погасити борги перед футболістами за вересень, а ось виплати за липень і серпень будуть розподілені по сезону.

Варто сказати, що у наставника команди Дженнаро Гаттузо виник конфлікт з гравцями на тлі цієї ситуації. Спеціаліст наполегливо просив своїх підопічних не говорити публічно про борги клубу.

За підсумками восьми турів чемпіонату Італії Наполі знаходиться на шостому місці в турнірній таблиці, набравши 14 балів.

Раніше, Наполі поступився Мілану.