Джерело - iSport.ua.
В італійському Наполі склалася непроста фінансова ситуація, у зв'язку з чим клуб не платить гравцям зарплату з літа.
Про це повідомляє CalcioNapoli24.
Футболісти вкрай незадоволені ситуацією, що склалася. З липня місяця вони не отримують зарплати, але клуб пообіцяв, що виплати почнуться в грудні.
Джерело також відзначає, що в подібній ситуації опинилися багато клубів Серії А. Наполі буде діяти в рамках встановлених італійською федерацією дозволів - на 1 грудня клуб повинен погасити борги перед футболістами за вересень, а ось виплати за липень і серпень будуть розподілені по сезону.
Варто сказати, що у наставника команди Дженнаро Гаттузо виник конфлікт з гравцями на тлі цієї ситуації. Спеціаліст наполегливо просив своїх підопічних не говорити публічно про борги клубу.
За підсумками восьми турів чемпіонату Італії Наполі знаходиться на шостому місці в турнірній таблиці, набравши 14 балів.
Раніше, Наполі поступився Мілану.