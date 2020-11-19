 Пятов не розуміє скасування матчу зі Швейцарією | Футбол | Champion.com.ua
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Пятов не розуміє скасування матчу зі Швейцарією

Сьогодні 18:15 626 0
Андрій Пятов прокоментував скасування матчу з Швейцарією
Пятов не розуміє скасування матчу зі Швейцарією
#Пятов, #Україна, #Швейцарія

Джерело - Чемпіон.

Долю матчу Швейцарія – Україна у Лізі націй має визначити на футбольному полі.

Про це розповів голкіпер національної команди Андрій Пятов.

"Повернулися. Побачив сім'ю. Тепер поділюся суб'єктивним баченням ситуації по грі зі Швейцарією.

Вважаю, все повинно вирішуватися на футбольному полі, а не в лабораторіях. Так, 2020 рік вчить нас жити в повній невизначеності. Так, дійсно складу нашої збірної вірус урізав з кожним матчем. Але для гри зі збірною Швейцарією гравців вистачало (плюс були викликані хлопці з молодіжки).

Вся команда хотіла грати! Не бачу вагомої причини, по якій би потрібно було йти на такі крайні заходи, як скасування матчу.

Тести, зроблені в Україні, також підтвердили мої думки. Умовно позитивні тести Кривцова і Мораеса не підтвердили. Радий, що хлопці здорові!

Чекаємо остаточний вердикт від УЄФА", - розповів Пятов.

Нагадаємо, доля матчу Швейцарія - Україна може вирішитись 20 листопада

 
 
 
 
 
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Публикация от Андрей Пятов (@piat30)

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