Вже завтра може бути пролито світло на ситуацію, що склалася

Доля поєдинку 6-го туру Ліги націй Швейцарія - Україна може вирішитися вже завтра, 20 листопада.

Про це повідомляє телеканал Футбол1.

У вівторок, 17 листопада, мав відбутися останній матч національної збірної України у 2020 році.

УЄФА скасував поєдинок Ліги націй Швейцарія - Україна через спалах коронавірусу в команді Андрія Шевченка. Таке рішення прийняв головний санітарний лікар Люцерна.

Нагадаємо, від результату матчу залежить, яка зі збірних залишиться в Дивізіоні A Ліги націй.