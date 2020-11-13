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Льов: Ми маємо подолати відчайдушний опір українців

Сьогодні 20:25 960 0
Фахівець - про очікування від матчу з українцями
Льов: Ми маємо подолати відчайдушний опір українців
#Льов, #Україна, #Німеччина

Джерело - УАФ.

У матчі п’ятого туру групового раунду Ліги націй гравці Німеччини не будуть думати про наступну зустріч з іспанцями.

Про це заявив головний тренер німців Йоахім Льов.

"Для нас ще можлива перемога у групі, але я націлюю своїх гравців лише на завтрашній матч проти України. Я не бажаю думати про гру з Іспанією. Завтра ми маємо подолати відчайдушний опір українців.

У порівнянні з матчем у Києві Україна підсилила свій склад. Вона обіграла Іспанію - не випадково. У її лавах багато швидких та технічних атакувальних гравців. Разом із тим Україна чудово захищається. Ми це помітили ще в Києві.

Іспанці поступилися українцям тому, що не змогли знайти правильні рішення у протистоянні з організованим суперником. Завтра моя команда має вийти за межі своїх можливостей і продемонструвати пристрасть та енергію", - сказав Льов.

Нагадаємо, збірна Німеччини зазнала кадрових втрат перед матчем з Україною.

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