 Збірна Німеччини зазнала кадрових втрат перед матчем з Україною | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна Німеччини зазнала кадрових втрат перед матчем з Україною

Сьогодні 13:19 511 0
Стала відома заявка збірної Німеччини на матч проти України
Збірна Німеччини зазнала кадрових втрат перед матчем з Україною
#Україна, #Німеччина, #Ліга націй

Джерело - uaf.ua.

Напередодні матчу п’ятого туру групового раунду Ліги націй проти України збірна Німеччини зазнала кадрових втрат.

Про це повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Табір бундестім залишили Олівер Бауманн (Гоффенгайм), Ніко Шульц (Боруссія Д), Боте Баку (Вольфсбург), Йонас Хоффманн (Боруссія М) та Робін Госенс (Аталанта, Італія).

Утім, учора вдень до команди Йоахіма Лева приєдналися Мануель Ноєр, Серж Гнабрі, Леон Горетцка, Ніклас Зюле та Лерой Сане (всі — Баварія), а також Маттіас Гінтер (Боруссія М), Тімо Вернер (Челсі, Англія) та Тоні Кроос (Реал, Іспанія), який не зіграє проти нашої команди через дискваліфікацію.

Таким чином, до матчу саме з Україною під орудою тренерського штабу готуватимуться 19 польових гравців та три воротарі.

Склад збірної Німеччини:

Воротарі: Бернд Лено (Арсенал, Англія), Мануель Ноєр (Баварія), Кевін Трапп (Айнтрахт Ф).

Захисники: Маттіас Гінтер (Боруссія М), Беньямін Хенрікс (Монако, Франція), Робін Кох (Лідс, Англія), Філіпп Макс (ПСВ, Нідерланди), Антоніо Рюдігер (Челсі, Англія), Ніклас Штарк (Герта), Джонатан Та (Баєр), Фелікс Удуохай (Аугсбург), Ніклас Зюле (Баварія).

Півзахисники: Надім Амірі (Баєр), Махмуд Дауд, Юліан Брандт (обидва — Боруссія Д), Серж Гнабрі, Леон Горетцка, Лерой Сане (всі — Баварія), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті, Англія), Тони Кроос (Реал, Іспанія).

Нападники: Лука Вальдшмідт (Бенфіка, Португалія), Тімо Вернер (Челсі, Англія), Флоріан Нойхаус (Боруссія М).

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