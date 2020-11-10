Корнієнко: Сидорчук вчинив по-людськи — приніс мені вибачення

Капітан Динамо Сергій Сидорчук вибачився за грубий фол перед захисником Шахтаря Віктором Корнієнко.

Про це розповів сам футболіст донецького клубу.

"Чесно сказати, коли отримав виклик, був дуже задоволений. Кожен футболіст мріє про такий виклик. Настрій був позитивний, готовий був їхати, доводити, а коли мені сказали, що ти на 99% не поїдеш, десь маленька сльоза потекла, чесно можу сказати.

Потім я якось узяв себе в руки і зрозумів, що не треба опускати голову. Треба сподіватися на те, що повернуся сильнішим і проявлю себе ще краще.

Це був ігровий момент, у кожного можуть бути такі помилки. Сидорчук вчинив по-людськи — написав мені, приніс вибачення", — сказав Корнієнко.