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Корнієнко вибув до кінця року

Сьогодні 17:09 455 0
Гравець пропустить не лише матчі збірних, але і ігри УПЛ та Ліги чемпіонів
Корнієнко вибув до кінця року
#Шахтар, #Корнієнко

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко отримав серйозну травму в матчі проти київського Динамо.

Про це заявив директор департаменту медицини "гірників" Дмитро Скібінський.

"Корнієнко отримав травму в кінці першого тайму в результаті фолу Сергія Сидорчука. Сьогодні ми провели медичний огляд: виявлено розрив латеральних зв'язок гомілкостопу з частковим пошкодженням міжгомілкового синдесмозу", - заявив лікар.

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"В такій ситуації футболіст був на порозі оперативного лікування. Це серйозна травма. Лікування та реабілітація Корнієнка за попередніми оцінками займе від 4 до 6 тижнів", - сказав Скібінський.

Через травму Віктор Корнієнко не поїде в розташування національної збірної України, куди раніше отримав дебютний виклик, і не зіграє в усіх матчах, що залишилися у Шахтаря до кінця року - 3 в Лізі чемпіонів і 4 в УПЛ.

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