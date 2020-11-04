Клопп: Не думаю, що яка-небудь команда могла б стримати Ліверпуль

У матчі Ліги чемпіонів з Аталантою (5:0) гравці Ліверпуля продемонстрували неймовірну гру.

Про це заявив наставник англійської команди Юрген Клопп.

"Це було той виступ, якого ми потребували. Суперник дійсно сильний і може доставити серйозні проблеми. Наші хлопці зіграли неймовірну гру - захист і напад спрацювали на відмінно, Ви знаєте, яку загрозу можуть створити Муріель і Сапата.

Гомес для суперника - ключовий гравець. Я не думаю, що можна його накривати 3 або 4 гри поспіль, але сьогодні ми змогли його знешкодити. Це було важливо. Ви виграєте гру 5:0, і можна було б забити більше голів, але вашому воротарю доводиться робити три сейви світового рівня.

Я не хочу занадто багато говорити про тактику. Робота виконана неймовірна. Сьогодні проти нас було складно грати. Я не думаю, що яка-небудь команда могла б сьогодні захиститися від атак Садіо Мане, Мохаммеда Салаха і Діогу Жота, які грали за підтримки всіх інших", - сказав Клопп.