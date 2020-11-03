 Ліверпуль розгромив Аталанту Маліновського, Реал обіграв Інтер. Результати матчів 3 туру Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Ліверпуль розгромив Аталанту Маліновського, Реал обіграв Інтер. Результати матчів 3 туру Ліги чемпіонів

Вчора 23:53 196 0
Результати матчів ліги чемпіонів
Ліверпуль розгромив Аталанту Маліновського, Реал обіграв Інтер. Результати матчів 3 туру Ліги чемпіонів
#Реал, #Інтер, #Аталанта

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 3 туру групового етапу Ліги Чемпіонів.

Ліга чемпіонів
3 тур, 03 листопада
Група D

Аталанта – Ліверпуль 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 16 Діогу, 0:2 – 33 Діогу, 0:3 – 47 Салах, 0:4 – 49 Мане, 0:5 – 54 Діогу

Мідтьюлланн – Аякс 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 1 Антоні, 0:2 – 13 Тадич, 1:2 – 18 Дреєр

Група C

Манчестер Сіті - Олімпіакос Пірей 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 12 Торрес, 2:0 - 81 Жезус, 3:0 - 90 Канселу

Порту – Марсель 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 4 Марега, 2:0 – 28 Олівейра, 3:0 – 69 Діаз

Група B

Реал Мадрид – Інтер 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 25 Бензема, 2:0 – 33 Рамос, 2:1 – 35 Мартінес, 2:2 – 68 Перішич, 3:2 – 80 Родріго

Група A

Зальцбург - Баварія Мюнхен 2:6 (1:2)

Голи: 1:0 – 4 Беріша, 1:1 – 21 Левандовскі, 1:2 – 44 Крістенсен (автогол), 2:2 – 66 Окугава, 2:3 - 79 Боатенг, 2:4 - 83 Сане, 2:5 - 88 Левандовскі, 2:6 - 90+2 Ернандес

Нагадаємо, Боруссія знищила Шахтар у Лізі чемпіонів.

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