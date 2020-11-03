Ліверпуль розгромив Аталанту Маліновського, Реал обіграв Інтер. Результати матчів 3 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 3 туру групового етапу Ліги Чемпіонів.
Аталанта – Ліверпуль 0:5 (0:2)
Голи: 0:1 – 16 Діогу, 0:2 – 33 Діогу, 0:3 – 47 Салах, 0:4 – 49 Мане, 0:5 – 54 Діогу
Мідтьюлланн – Аякс 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 – 1 Антоні, 0:2 – 13 Тадич, 1:2 – 18 Дреєр
Група C
Манчестер Сіті - Олімпіакос Пірей 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 12 Торрес, 2:0 - 81 Жезус, 3:0 - 90 Канселу
Порту – Марсель 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 4 Марега, 2:0 – 28 Олівейра, 3:0 – 69 Діаз
Група B
Реал Мадрид – Інтер 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 – 25 Бензема, 2:0 – 33 Рамос, 2:1 – 35 Мартінес, 2:2 – 68 Перішич, 3:2 – 80 Родріго
Група A
Зальцбург - Баварія Мюнхен 2:6 (1:2)
Голи: 1:0 – 4 Беріша, 1:1 – 21 Левандовскі, 1:2 – 44 Крістенсен (автогол), 2:2 – 66 Окугава, 2:3 - 79 Боатенг, 2:4 - 83 Сане, 2:5 - 88 Левандовскі, 2:6 - 90+2 Ернандес
Нагадаємо, Боруссія знищила Шахтар у Лізі чемпіонів.