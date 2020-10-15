Лунін може зіграти дебютний матч за Реал у Ла-Лізі

Андрій Лунін може зіграти перший офіційний матч за Реал

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін має нагоду вперше у кар'єрі зіграти за мадридський клуб у матчі чемпіонату.

Про це повідомляє AS.

Попри відновлення Тібо Куртуа після травми, Зідан роздумує над наданням шансу Луніну вже в матчі проти Кадіса у суботу, 17 жовтня.

Українець після повернення із розташування національної збірної не втрачав часу та наполегливо тренувався під наглядом француза та тренера голкіперів Роберто Васкеса. Куртуа ж, імовірно, отримає відпочинок, аби бути у бойовій готовності на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря 21 жовтня та Ель-Класіко, яке відбудеться через 3 дні після зустрічі з "гірниками".

Нагадаємо, Куртуа може залишити Реал.